托卡耶夫总统接见哈萨克斯坦多位国际象棋大师

哈通社/努尔苏丹/6月22日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫22日在总统府接见了哈萨克斯坦象棋女子国家队和象棋联合会代表。

与总统在总统府会晤的哈萨克斯坦著名象棋运动员均为在诸多国际赛事中取得辉煌成就的国际冠军和大师级选手，其中包括：詹萨娅·阿布杜马力克、迪娜拉·萨杜瓦哈索娃、比比萨拉·阿萨吾巴耶娃、古莉斯汗·纳克巴耶娃、米尔维特·卡玛利迪诺娃以及哈萨克斯坦想起联合会总裁哈利姆·库萨因诺夫和副总裁达尔缅·萨杜瓦哈索夫。

托卡耶夫总统向知名的象棋棋手们致以敬意，并表示他一直对这一运动报以关注。

总统预祝哈萨克斯坦女子象棋国家队在即将于印度举办的象棋奥林匹克大赛上取得佳绩。

托卡耶夫总统向刚刚以全优成绩完成高中学业，赢得金质奖状的比比萨拉·阿萨吾巴耶娃表示了祝贺。

托卡耶夫总统祝贺古莉斯汗·纳克巴耶娃生日快乐。

在此次以对话和讨论为目的的会谈当中，托卡耶夫总统与棋手们交流了许多观点和意见。

总统就发展哈萨克斯坦的象棋运动，特别是在中小学教育体系内纳入该项目的培训课程等，由棋手们提出的建议，表达了支持。

托卡耶夫总统在会谈最后表示，他将为哈国象棋运动的发展提供持续的支持，并感谢年轻棋手们为这项运动的发展做出的贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】