哈萨克斯坦驻华大使会见中国人民对外友好协会会长

哈通社/北京/6月22日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，2022年6月22日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫同中国人民对外友好协会会长林松添大使举行会见。

会见上双方就哈中政治、经济、文化和人文合作的现状和前景深入交换了意见。

哈萨克斯坦驻华大使强调了在两国即将恢复定期航班和人文交流的条件下加强文化和人文合作的必要性。林松添会长向哈萨克斯坦外交官提到，他密切关注哈萨克斯坦发生的事件，并表示支持托卡耶夫总统实施的大规模改革。同时，他指出中方充分愿意在文化和人文交流领域扩大合作。会见最后双方同意加强哈萨克斯坦共和国驻华大使馆与中国人民对外友好协会之间的联系，包括为在今年举办纪念哈萨克斯坦与中国建交30周年的联合活动。

据悉，1954 年 5 月 3 日，10 个中国国家团体联合发起成立中国人民对外友好协会。协会总部设在北京，在中国各省、自治区、直辖市设有地区组织。中国人民对外友好协会的主要目标是促进中国人民与世界各国人民的相互了解和友谊，促进在政治、经贸、科技、社会、文化、教育等领域的相互交流与合作，目前与世界上157个国家的413个民间团体和组织机构建立了友好合作关系。