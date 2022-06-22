韩国首现猴痘确诊病例 加大防疫力度

哈通社/努尔苏丹/6月22日 —— 据韩联社报道，韩国境内首次出现猴痘确诊病例，防疫部门22日上调猴痘预警级别，并加大防疫力度。

据疾病管理厅（疾管厅）当天在例行记者会上发布的消息，21日自德国经仁川机场入境的韩国人A某在入境后向疾管厅申报其有猴痘疑似症状，由此被列为猴痘疑似病例。A某随后被送往就近的仁川医疗院接受治疗和病毒检测，检测结果显示A某感染猴痘病毒。A某在入境前的18日出现头痛症状，入境时有发烧、咽喉痛、疲劳、皮肤病变等症状。

A某年龄为30多岁，防疫部门未具体透露其性别、确切年龄等个人信息。中央防疫对策本部方面称，该病例表示曾在德国接触猴痘疑似病例，目前其健康状况整体良好。流调结果显示，境内没有与A某密切接触的人员。防疫部门决定将对A某航班上的邻座旅客进行观察。

另外，与A某同一天被列为疑似病例的B某检测结果呈阴性。B某为外籍人员，被确诊感染水痘。该病例于19日出现相关症状，20日入境韩国，从21日上午起在釜山一家医院接受隔离治疗。

韩国疾管厅当天召开危机评估会议，决定将猴痘预警级别从第一级“关注”上调至第二级“注意”。为防止猴痘病毒流入境内，防疫部门从上月24日起加强检疫，针对来自疫区的入境人员实施体温检测和健康问卷调查，并于同月31日将猴痘预警级别上调至“关注”。疾管厅还于本月8日将猴痘列为乙类法定传染病。

正在法国巴黎访问的韩国国务总理韩悳洙当天指示防疫部门致力于隔离和治疗确诊患者，并及时掌握该患者的活动轨迹、接触人员等信息，同时迅速进行流调，严防疫情进一步扩散。

据悉，猴痘是一种病毒性人畜共患病。猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，与患者密切接触后也可能感染。该病毒以往多发于西非和中非地区。本轮蔓延全球的猴痘疫情始现于英国，现已扩散多国，但在亚洲地区尚为少见。

据疾管厅发布的数据，截至当天下午5时，全球52个国家共报告3127例猴痘确诊病例，其中欧洲国家的确诊病例相对较多，包括英国794例、西班牙520例、德国469例等。相比之下，亚洲发生猴痘疫情的国家只有5个，分别是以色列（11例）、阿联酋（13例）、黎巴嫩（1例）、新加坡（1例）和韩国（1例）。