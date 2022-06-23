欧亚经济联盟通过汽车市场宽松政策

哈通社/努尔苏丹/6月23日 -- 据贸易与一体化部消息，在欧亚经济委员会理事会会议上，决定将认证机构对外国汽车生产进行计划控制的最后期限推迟12个月。

根据关税同盟《轮式车辆安全》技术法规(TR)的要求，必须在生产阶段对符合TR要求的情况进行评估。为了持续稳定供应运输工具，欧亚经济委员会理事会决定在工厂安全性能稳定的情况下，推迟对外国产品生产的检查控制期限。这种转变的主要条件是是制造商出具关于生产认证产品技术过程不变的确认函。

欧亚经济委员会理事会还同意哈萨克斯坦的提议，将关税同盟«轮式车辆安全»技术法规第13条，关于规定私人进口车辆必须安装紧急服务呼叫系统（SOS按钮）的要求暂时取消，有效期至2023年2月1日。

哈副总理兼贸易和一体化部长巴赫特·苏力坦诺夫表示，民众实际上已经受到这些规定的影响，在通过合规程序评估和安装这个«按钮»方面承担了大量额外费用。考虑到制造方面的问题，还必须为此联系供应商。哈萨克斯坦已向欧亚经济委员会申请暂时取消私人进口汽车需必须安装«SOS按钮»的规定。

【编译：木合塔尔·木拉提】







