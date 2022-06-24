哈劳务市场对中级技术人才需求较高

哈通社/努尔苏丹/6月24日 -- 据劳动和社会保障部数据显示，2022年5月，哈萨克斯坦电子劳务市场发布了8.24万个职位空缺，投递4.57万份简历。与上月相比，招聘岗位数量减少9.8%，简历投递数量减少23.2%。

哈«劳动力发展中心»消息称，大多数招聘岗位信息是教育（6700个）、农业（4400个）、其他服务（3800个）和医疗保健（2800个）行业的企业发布的。农业领域约1/3招聘信息来自江布尔州。

根据数据分析结果，劳动力市场的供需结构中，对中级技术人才的需求很高，招聘岗位（50.8%）超过简历投递数量（35.5%）1.4倍。自今年年初以来，劳动力市场中初级技术工人供需之间的不平衡加剧了，岗位投递简历人数（28.4%）几乎是招聘岗位数量的1.5倍（40.2%）。高级技术专家的劳动力供应（24.3%）几乎与需求（20.9%）一致。

5月份，招聘数量最多的岗位是司机（3900个）和保安（1900个）。同时，对医务人员的需求相对较大，即医生（2500个招聘岗位，投递857份简历）、护士（1900个招聘岗位，投递774份简历）和护士（1000个招聘岗位，投递327份简历）。

今年1-4月，有四个地区的招聘岗位数量减少了近四分之一，分别是突厥斯坦(-26.5%)、曼格斯套(-24.2%)、克孜勒奥尔达(-23.7%)和巴甫洛达尔(-22.9%)地区。

【编译：木合塔尔·木拉提】