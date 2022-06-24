吉尔吉斯接任突厥语国家议会大会轮值主席

哈通社/乔尔蓬阿塔/6月24日 --突厥语国家议会大会（TurkPA）第十一届全体会议在吉尔吉斯乔尔蓬阿塔举行。

哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫出席会议。

一同出席会议的还有阿塞拜疆、吉尔吉斯和土耳其议会的议长，受邀参会的乌兹别克斯坦和土库曼斯坦议会议长，以及观察员国匈牙利的代表团成员。

与会各方就事关突厥世界未来发展的重要议题进行了讨论，深入交换了意见。

叶尔兰·霍沙诺夫在会上发言时，首先高度评价了东道主吉尔吉斯方面对此次会议的高规格举办，并强调今年是与会的突厥语国家相互正式建交的30周年。

议长总结了哈萨克斯坦在担任突厥语国家议会大会轮值主席国期间的成绩，并指出，为2022年所安排的各项工作均已得到了有效地落实。

- 距上一次我们各国在突厥世界精神首都突厥斯坦举行会晤，已经过去了整整一年的时间。在哈萨克斯坦担任主席国期间，各个成员国均鼎力协助了我们的工作，使大会的各项任务系统和高效的得到了落实。- 霍沙诺夫说。

议长强调，哈萨克斯坦总统托卡耶夫始终高度重视与突厥国家之间关系的发展。

马吉利斯议长指出，突厥语国家议会大会的各项工作，正在有效的凝聚突厥国家之间的团结和共识，并不断地提升自身的影响力与国际威望。

议长还就哈萨克斯坦修宪公投期间，突厥语国家议会大会观察团的监督观察和对公投的公正评判表达了协议。

会上，哈萨克斯坦正式将轮值主席国职务转交给了吉尔吉斯。

【编译：木合塔尔·木拉提】