乌兹别克斯坦正式成为国际突厥学院观察员国

哈通社/努尔苏丹/6月24日 – 在24日于努尔苏丹市举行的国际突厥学院学术委员会第五届会议期间，乌兹别克斯坦共和国正式成为了国际突厥学院的观察员国家。

为此，在国际突厥学院主楼前，以庄严的仪式，升起了乌兹别克斯坦的国旗。

仪式上，国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里从乌兹别克斯坦驻哈萨克斯坦大使萨伊迪克拉姆·尼亚孜霍扎耶夫手中接过了乌国国旗，并亲手将之系在了旗杆上。

随后，在乌兹别克斯坦国歌声中，旗帜缓缓升起，加入了其他成员国国旗的行列。

随着乌兹别克斯坦的加入，作为突厥世界科学研究中心的国际突厥学院成员进一步增加，科学研究工作的范围也必然将提升到一个新的水平。

值得一提的是，在2019年于巴库举行的突厥国家组织第八次峰会上，乌兹别克斯坦成为了组织的正式成员国。在这一背景下，为加强联系，乌兹别克斯坦方面想国际突厥学院提出了成为其观察员国家的申请。

在此之前，国际突厥学院还批准了匈牙利的观察员国身份申请。

国际突厥学院，又称国际突厥研究院（英语：International Institute of Turkic），是位于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市的一个国际研究机构，成立于2010年，以通过科学实证精神研究和重振同宗同源的突厥国家文化为宗旨，致力于研究突厥历史和文化。

【编译：木合塔尔·木拉提】