驻华大使努雷舍夫会见中国文化和旅游部部长胡和平

哈通社/努尔苏丹/6月24日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，2022年6月24日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫同中国文化和旅游部部长胡和平举行会见。

会见上双方就进一步加强文化和人文联系以及发展旅游领域的合作问题进行了讨论。

努雷舍夫大使强调了在两国即将恢复定期航班和人员往来的条件下加强文化和人文对话的必要性。哈萨克斯坦驻华大使指出，哈中两国互设文化中心将为两国关系在该领域的发展提供强大动力。

此外，努雷舍夫大使向对方介绍了哈萨克斯坦的旅游机遇以及哈萨克斯坦共和国政府为实施《2025年前旅游业国家发展规划》采取的措施。考虑到哈方计划对中国公民实行免签14天制度，大使提出了为哈萨克斯坦共和国公民实施类似制度的问题。

胡和平部长强调，哈中两国在文化和旅游领域的合作前景广阔。他相信，计划在今年年底举行的哈中合作委员会文化和人文合作分委会第十五次会议将在加强两国文化和人文合作方面发挥重要作用。

与此同时，中国文化和旅游部部长高度赞赏哈萨克斯坦政府为释放国家旅游潜力所采取的措施，中方表示愿互设文化中心。

会见最后，双方同意哈萨克斯坦驻华大使馆与中国文化和旅游部保持密切联系，包括在上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议和落实«中亚-中国»国家元首线上峰会共识的行动计划的框架下共同举行文化和旅游领域的活动事宜。