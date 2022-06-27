奇姆肯特市有一位少林武学大师

哈通社/奇姆肯特/6月27日 – 奇姆肯特市居民波拉特别克·努尔玛诺夫曾在中国的少林寺中生活了3年半的时光，并接受了寺内大师们有关中国武学知识的指导。

曾经是一名军事体育人员的波拉特别克·努尔玛诺夫1980年代因缘际会，出于公务拜访了中国著名的少林寺。当时，他与寺中的武术学员们在比武场中，进行了一番较量，并且在比赛中拿到了不俗的名次。

- 那是我人生当中永远不会遗忘的一段记忆。- 现年68岁的努尔玛诺夫说。

波拉特别克·努尔玛诺夫对记者说：

- 我年轻时从事体育事业。在中国时，我跋山涉水步行走到了山中的寺院当中，那里的负责人对我进行了考验，并同意了我的加入。由于自小从事运动，考验内容对我并不是很困难。

努尔玛诺夫随后开始在寺中进行各种武术训练。他很快就掌握了一指禅、水上漂、金鸡独立等各种各样的修行技巧。据其介绍，学习期间，他的同门师兄弟们经常进行内部切磋，一方面是比试各自的武力，另一方面也是相互交流经验。切磋时，他们会用木棍代替真实的刀剑。

努尔玛诺夫说，通过学习轻功，他能够在水面上踏水行进4.5米左右的距离。

- 我在少林寺主要学习了三种武术：虎拳、螳螂拳和蛇拳。后来我参加了1981年在中国举办的国际武术大赛。在比赛中，我打败了许多对手，并赢得了冠军。最后一场决赛是最艰难的，对手非常强大，甚至一度将我打晕，不过最终我还是击败了他。- 他说。

波拉特·努尔玛诺夫从少林寺中带来了师父赠送的宝剑和链棍，以及练武的服装。宝剑他最近交给了一个匠人进行保养修复，而链棍一直被他保存在家中。至于练武服，他后来赠送给了自己的徒弟。

- 我培养了不少徒弟。我将我从少林武校中学到的知识，教给了很多年轻人。一开始我们在家中，后来在户外进行训练。我的徒弟们都取得了不俗的成就，没有辜负我的期望。他们没有一个人将武学知识用于作恶，这是最让我开心的事情。 - 他说。

年过六十的努尔玛诺夫依然保持着每日练武的习惯，这种修行已经成为了他日常生活的一部分。

【编译：木合塔尔·木拉提】