哈萨克斯坦在波兰亚韦斯托克开设荣誉领事馆

哈通社/努尔苏丹/6月27日 – 哈萨克斯坦与波兰正式建交30周年框架下，哈国驻比亚韦斯托克市荣誉领事馆正式开幕。

比亚韦斯托克高等技术学校校长、区域发展署监事会主席亚历山大·普罗科皮克教授被任命为荣誉领事。

荣誉领事普罗科皮克在荣誉领事馆开幕仪式上表示，哈萨克斯坦被公认为中亚社会经济变革的无可争议的领导者和该地区最稳定的国家。

他强调，哈国采取了许多必要的措施，保障外国投资者的利益，同时通过同队以发展经济为目标的改革政策，计划在未来成为全球最发达的30个国家之一。

荣誉领事表示，他将会尽一切努力加强哈萨克斯坦和波兰之间的双边关系。

哈萨克斯坦驻波兰大使阿勒穆·科伊尔巴耶夫、波德拉谢省省长阿图尔·科西茨基和州长博赫丹·帕什科夫斯基、欧洲议会议员卡罗尔·卡尔斯基、波兰外交部东方司司长米哈尔·格罗兹基，哈萨克斯坦、芬兰、保加利亚、克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那的名誉领事，高等教育机构负责人和教授，以及当地企业界和媒体界人士出席了当天的活动。

哈萨克斯坦驻波兰大使阿勒穆·科伊尔巴耶夫在致辞时表示，在哈萨克斯坦体制改革的框架内，名誉领事馆将进一步推动哈波在政治、经济、文化和人道主义领域的合作发展和扩大。

他指出，荣誉领事馆的主要工作旨在帮助哈萨克斯坦公民并确保他们的权益得到保护，以及发展哈萨克斯坦和波兰地区之间的合作。

波兰外交部代表米哈尔·格罗茨基表示，哈萨克斯坦是波兰在中亚地区的重要经济伙伴之一，波方支持哈萨克斯坦正在实施中的大规模改革。

【编译：木合塔尔·木拉提】