联合国敦促各国在阿富汗地震后“深挖潜力”提供支持

哈通社/努尔苏丹/6月27日 -- 据联合国新闻，联合国驻阿富汗高级官员呼吁国际社会对阿富汗提供更多支持。

秘书长阿富汗事务副特别代表兼阿富汗人道主义事务协调员拉米兹·阿拉克巴罗夫以及来自联合国难民署、国际移民组织、世界粮食计划署、世界卫生组织、联合国儿童基金会、妇女署、粮食及农业组织和联合国人道主义事务协调厅的工作人员，日前访问了阿富汗的帕克蒂卡省吉扬区的米尔萨希布村（Mir Sahib）和卡纳丁村（Khanadin）。

这两个村是受这次 5.9 级地震影响最严重的地区之一。联合国的团队见了当地居民，其中许多人失去了家人和朋友，包括几名孤儿和失散儿童，他们的住宅现已无法居住。

初步调查结果表明，吉扬地区至少有 235 人遇难，其中包括 134 名儿童；近 600 人受伤，其中 200 多人是儿童；上千所房屋被毁，两所学校受损。

卫星图像显示，在受灾最严重的帕克蒂卡省吉扬（Giyan）和 巴马尔（Barmal）地区以及霍斯特省的斯佩拉（Spera）地区，至少有2000 所遭到破坏的房屋距离路况良好的道路有 5 公里以上的距离。

此外，仍有数以万计没有倒塌的房屋遭受了广泛的破坏而面临倒塌的风险。

联合国的目标是扩大和加快向受影响最严重的两个省份帕克蒂卡省和霍斯特省的近 36万2000 人提供人道主义和恢复援助。

联合国及其合作伙伴制定了一项为期三个月的紧急呼吁，作为今年的阿富汗人道主义计划的一部分，以应对这场灾难。