托卡耶夫总统主持召开阿斯塔纳国际金融中心管理委员会会议

哈通社/努尔苏丹/6月27日-据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统27日主持召开阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）管理委员会会议。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫、AIFC总裁海拉特·克里姆别托夫、哈萨克斯坦最高改革委员会副主席兼总统自由顾问苏马·查克拉巴蒂爵士、金融市场监管和发展署署长玛蒂娜·阿布勒哈斯莫娃、AIFC独立财务总监马克·斯密特、“全球发展中心”主席艾哈迈德·马苏德、G30主席雅各布·弗伦克尔、花旗集团负责人朱莉·摩纳哥等出席了会议，并发表了讲话。

会议总结了阿斯塔纳国际金融中心2021年的工作，并就继续落实相关工作计划进行了讨论。 托卡耶夫总统表示，在当前不断变化的国际局势背景下，找到能够确保投资稳定性和可预测性的可靠资金来源至关重要。他强调，阿斯塔纳国际金融中心是为哈萨克斯坦和整个中亚地区完成这项任务的机构之一。

- 哈萨克斯坦正在进入一个旨在快速促进市场、自由和竞争经济发展的新阶段。在这种情况下保持和加强与外国投资商和贸易伙伴之间的信任仍然是我们的优先任务。在这方面，作为投资可靠性和安全性的保障，应尽量利用 AIFC 的潜力。-他说。

总统指出，加强其作为领先金融中心的机构地位是AIFC 的主要任务。

托卡耶夫强调，考虑到制裁问题，应尽可能简化外国公司在 AIFC 注册要求。此外，总统指出，AIFC 需要与外国合作伙伴进行对话，并与金融监管机构密切合作至关重要。 总统在讲话中谈及了国有公司私有化问题。

- 我国普通公民应能够拥有国有公司的股份并从其投资中获得股利。这将形成民众的投资文化。哈萨克斯坦的所有居民都应该能够参与首次公开募股（ IPO）。为此，需要消除文书工作和官僚主义的新数字解决方案。-他说。

托卡耶夫总统指出了吸引外国投资者长期购买坚戈主权债券的相关性。他认为，在当前的善变局势下，投资和资源的竞争将加剧。投资商将寻找高度尊重公司治理原则、法治和国际管辖权的平台。

- 我国需要新的可靠投资来源。为此，应与国际保管机构相互密切合作。在这方面，基于监管机制和国际法律基础的AIFC平台具有吸引力。我指示政府、央行和AIFC开展联合工作，一起解决长期机构投资者加入全球基础设施的问题。这将是提高我国经济稳定性的重要一步。-总统说。

托卡耶夫总统还谈及了旨在达到可持续发展目标的“绿色”项目落实问题。总统表示，可持续融资市场规模2021年增长500倍，超过2.5亿美元。其中，58% 的绿色债券和贷款由 AIFC 的绿色金融中心审批。

托卡耶夫强调了加强哈萨克斯坦在全球能源市场和世界粮食中心转型中的作用的重要性。具体来说，国家元首指出了需要解决寻找符合国际标准，并避免任何风险的主要商品交易所问题的相关性。

最后，哈萨克斯坦总统还注重谈到了数字加密行业和数字资产的发展，并批准了AIFC2021年工作成果年报告。

【编译：小穆】