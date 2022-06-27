哈萨克斯坦、阿塞拜疆和土耳其政府高官讨论交通运输问题

哈通社/巴库/6月27日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德与哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫27日出席了哈萨克斯坦、阿塞拜疆和土耳其外长和交通部三方会谈。

会谈中，各方就交通运输、区域和国际议程合作热点问题«对表»，并就广泛地缘政治转型背景下进一步加深经贸、过境运输和能源领域合作问题进行了深入讨论。

- 新冠疫情期间，相互贸易有所减缓。当前，我们有能力恢复以前的水平，并具有达到新水平的潜力。-特列吾别尔德说。

哈萨克斯坦外长指出，阿塞拜疆和土耳其是哈萨克斯坦在区域的主要政治和经济合作伙伴。

会谈中，各方就区域铁路运输线和石油管道等联合项目落实进展和前景进行了讨论。与会者认为，在欧洲运输线有限的情况下，里海-黑海运输线将尤为重要。部长们一致认为，运输的增加将需要港口的技术和关税条件及时现代化，这将成为所有贸易和经济合作的驱动力。

与会各方还注重关注了跨里海国际运输线发展问题，并决定今年秋季在哈萨克斯坦举行下次会议。

值得一提的是，连接阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其铁路线的运输走廊——巴库-第比利斯-卡尔斯 (BTC) 铁路于 2017 年开通。 该铁路全长829公里，并可通过里海走廊将哈萨克斯坦与欧洲运输线连接在一起。

【编译：小穆】