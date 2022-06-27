气温继续升高 日本呼吁民众节电

哈通社/东京/6月27日 — 据共同社报道，27日由于气温升高令空调使用增加等原因，日本东京电力公司辖内电力供应告急的可能性加剧，经济产业省呼吁东电辖内的家庭和企业在下午3至6点时段节电。这是基于26日发布的全国首个«电力供需紧张注意报»而采取的应对，27日实际用电低于预期，得以渡过难关。但该省认为28日的电力需求仍将维持高位，决定继续发布注意报。

从«电力广域性运营推进机关»公布的数据来看，显示供电余力的预备率在27日上午一度跌破5%，此前预测电力最吃紧的傍晚时段则维持在7%上方。这是由于太阳能发电功率上升和电力需求低于预期，各方配合节电也被认为是原因之一。

以关东为主的地区在25、26日连续遭遇6月罕有的酷暑。27日也在高气压控制下迎来晴空万里，东电辖内气温升至35摄氏度以上的地点不断增加。电力供应的严峻形势今后恐怕仍将持续。

为了确保电力稳定供应，预备率被认为至少要维持3%。从27日正午前后的推算来看，东电辖内在最吃紧的下午4点半～5点的预备率仅略高于3%。通过与东北电力等其他电力公司协调借电，东电得以确保供应能力。

经产省27日下午4点时给出的次日28日东电辖内供电预备率显示，最吃紧的下午4点半～5点仅为3.9%。该省向企业和家庭发出呼吁，下午3～6点时段在力所能及范围内尽量节电，但不用为了节电而不开空调，否则容易中暑。