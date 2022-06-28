哈萨克斯坦在意大利那不勒斯设立荣誉领事馆

哈通社/努尔苏丹/6月28日 – 哈萨克斯坦驻意大利那不勒斯荣誉领事馆于日前正式开馆。

意大利SCN公司负责人瓦伦蒂娜·玛恰女士获任成为驻那不勒斯首任哈国荣誉领事。

哈萨克斯坦驻意大利特命全权大使叶尔波拉特·谢姆巴耶夫出席了荣誉领事馆开馆仪式。

大使在致辞中表示，哈萨克斯坦与意大利正式建交已有30周年，名誉领事馆的开设表明了两国扩大在贸易、投资和人文领域双边合作的政治意愿。

他强调指出，那不勒斯市是意大利的第三大城市，用着超过100万的人口和发达的旅游、交通和物流基础设施。 驻那不勒斯荣誉领事馆的设立，将有助于哈意两国各领域合作的发展。

瓦伦蒂娜·玛恰女士感谢哈国政府的信任，并在致辞中呼吁意大利企业家利用名誉领事馆的机会，与哈萨克斯坦合作伙伴建立业务联系，实施联合项目。

据外交部消息称，哈国驻那不勒斯荣誉领事馆的主要职能是帮助哈国机构、企业以及个人与当地建立经济、文化和人文联系，并协助保护哈萨克斯坦共和国公民的权利。

当地各界名流、媒体和民间人士等出席了当天的开馆仪式。

【编译：木合塔尔·木拉提】