参议院议长会见突厥文化国际组织秘书长

哈通社/努尔苏丹/6月28日 —— 据参议院（议会上院）消息，参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫27日会见突厥文化国际组织（TURKSOY）秘书长苏勒坦·拉耶夫。

会谈中，参议院议长祝贺突厥文化国际组织成立30周年，并指出了该组织为加强突厥世界相互合作做出的贡献。

- 突厥文化国际组织在促进突厥国家之间的人文合作发挥重要作用。近些年，突厥国家之间的合作关系提升了新的水平。在这方面，各成员国国家领导人通过的决定具有重要意义。突厥国家议会也为各成员国合作关系的发展做出了巨大贡献。因此，我们非常重视议会间合作框架下的文化与艺术领域问题。-阿什姆巴耶夫说。

参议院议长谈到了今年9月在努尔苏丹举行的第七届世界和传统宗教领袖大会。他表示，该大会将为各宗教间建立和加强相互有效合作创造机会。

阿什姆巴耶夫作为世界和传统宗教领袖大会秘书长，邀请突厥文化国际组织秘书长出席该大会。

会谈中，苏勒坦·拉耶夫谈到了突厥世界伟大人物纪念活动计划，以及加强突厥斯坦市作为突厥世界精神之都地位的重要性。

阿什姆巴耶夫表示，哈萨克斯坦参议院愿意进一步加深与该组织之间的合作。

【编译：小穆】