哈国家石油天然气公司将在国内两大证券交易所上市

哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 哈萨克斯坦国家石油天然气公司（National Company KazMunayGaz JSC）将在哈国两大证券交易所——阿斯塔纳国际交易所（AIX）和哈萨克斯坦证券交易所（KASE）挂牌上市，开始其首次公开募股（IPO）。

萨姆鲁克-卡泽纳国家基金董事会主席阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫在首都努尔苏丹召开的第五届阿斯塔纳金融日国际论坛上宣布了这一消息。他表示，通过对潜在投资者的结构和兴趣进行的分析，公司已经看到了巨大的市场发展潜力，目前正在完成相关的市场估值工作。

萨特哈利耶夫还表示，哈国廉价航空公司Fir Astana也已为所有投资组合IPO做好了充分准备，但鉴于当前国际经济形势，公司做出了推迟IPO计划的决定，以等待下一轮的融资机会。

在论坛期间，萨特哈利耶夫在谈及哈萨克天然气国有公司（QazaqGaz）是否会实施IPO的可能性时表示，这一问题将会在扩大资源基础后予以考虑。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统在日前主持召开阿斯塔纳国际金融中心管理委员会会议时曾指出，应该允许所有国民都有机会参股国有企业。

【编译：木合塔尔·木拉提】