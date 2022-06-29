哈萨克斯坦延长辉瑞疫苗有效期

哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 哈萨克斯坦对辉瑞（Pfizer）疫苗的使用说明进行了修订，对疫苗的使用期限进行了延长。

据KTK电视台报道，通过此次修订，当前哈国储存的辉瑞疫苗将可以继续使用至9月和10月。

此前有报道称，最后一批购买的辉瑞疫苗将于 7 月下旬到期。

哈萨克斯坦卫生部保证，现有的疫苗没有过期，其质量依然有效且优质。

卫生部指出，疫苗的有效期限取决于对其是否采取了正确的储存。

美国疫苗生产商在今年的4月份，宣布延长了该疫苗的有效期限。要求是，在零下90~零下60度的环境中保存这种疫苗。

截止6月末，哈萨克斯坦已有120万人接种了辉瑞疫苗，其中110万人完成了两针接种。

据了解，目前哈国尚存有大约30万剂辉瑞疫苗。

哈萨克斯坦医疗卫生领域人士呼吁国民接种疫苗，以确保社会层面对COVID-19形成免疫屏障。

哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会发言人叶尔詹·巴伊塔纳耶夫表示，哈国依然在推动疫苗和加强针的接种工作。目前国民可以选择美国辉瑞、中国国药和哈国国产的QazVac等三种疫苗进行接种。

他表示，为了确保社会面免疫屏障的形成，所有公民都应该积极接种疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】