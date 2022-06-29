哈萨克斯坦人口老龄化水平有所下降

哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 在连续了5年的增长后，哈萨克斯坦人口老龄化水平开始出现下降趋势，近年来老年人口占总人口的比例略有下降。

哈萨克斯坦人口当中，15岁以下儿童人口与65岁以上老年人人口的比例在2014~2015年左右曾达到一个最低值，即人口中每100个儿童对应25.7个老人。

而在随后的五年里，这一数字逐步增长，在2020年达到了每100个儿童对应26.7个老人。

不过，在2021年，这一数据出现了下降。当年的数据为每100个儿童对应26.6个老人。

在哈萨克斯坦各地区当中，人口老龄化水平（儿童与老人之比）最低的地区是突厥斯坦州（100:12.7）和曼格斯套州（100:13）。

而哈国北方情况则完全相反。例如，在北哈州，儿童与老年人之比达到了100:62.9，库斯塔奈州为100:58.2，东哈州为100:50.9。

也就是说，在哈国最北部的地区，人口中每100个15岁以下的儿童，对应了63位65岁以上的老人。

与此同时，城市地区的老龄化水平要高于乡村地区。在哈国，乡村地区的儿童与老人年人口之比为100:23.9，而城市地区为100:28.7。

不过乡村地区的老龄化指数也已经有6年保持着增长趋势，相反城市老龄化水平则在逐步缓慢的下滑。两者之间的差距正在逐渐接近。

【编译：木合塔尔·木拉提】