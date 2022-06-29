阿里汗·斯马伊洛夫邀请外国公司对哈投资

哈通社/努尔苏丹/6月29日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫29日在2022年阿斯塔纳金融日（Astana Finance Days 2022）专题会议上发表讲话。

最高改革委员会副主席兼总统自由顾问苏马·查克拉巴蒂、阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特·克里姆别托夫、能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫、加拿大“Condor Petroleum” 石油和天然气公司总经理诺曼·斯通和采力克集团哈萨克斯坦分公司负责人科南·阿基尔詹等人出席了会议。 哈萨克斯坦政府总理讲话中指出，世界市场上的碳氢化合物和食品价格达到历史高位，对包括哈萨克斯坦在内的全球多国人民的生活质量产生了影响。

- 考虑到这一问题，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫及时开展了政治改革。总的来说，这些改革将对国家经济带来深层改变。-斯马伊洛夫说。

斯马伊洛夫表示，有着强大的政治和经济基础的哈萨克斯坦是通往拥有10亿潜在消费者的欧亚经济联盟和中国市场的“大门”，也是中亚地区的过境运输枢纽。

据他介绍，独立期间，哈萨克斯坦吸引了3900亿美元外国直接投资。其中，2021年的投资总额达到了240亿美元，较2020年增长38%。与此同时，石油和天然气领域的投资仅占 28%，而 2018-2019 年的份额为 50%。

- 这充分展现我国正在积极开展经济多元化。我们应考虑到原料商品国际价格的变化，充分分析我们在能源和农业领域的潜力。-总理说。

斯马伊洛夫表示，拥有丰富自然资源的哈萨克斯坦已成为世界商品市场的主要供应国家。与此同时，哈萨克斯坦的农作物播种面积位居全球第6位。

- 为高度加工产品生产领域吸引投资，上述两个领域都有着巨大潜力。因此，政府将为外国投资商创造良好的环境，并提供全面的支持。-他说。

总理表示，哈萨克斯坦全国目前共有13个经济特区和36个工业园区。与此同时，为吸引更多的投资，基于英国法律基础的阿斯塔纳国际金融中心成功运营当中。

- 哈萨克斯坦政府邀请外国投资商来哈落实新的项目。我们保证将尽全力考虑投资商的利益。-斯马伊洛夫说。

【编译：小穆】