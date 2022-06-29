托卡耶夫总统出席第六届里海沿岸国家首脑峰会

哈通社/努尔苏丹/6月29日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日在阿什哈巴德出席第六届里海沿岸国家首脑峰会。

讲话中，托卡耶夫总统向土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫就热情接待和高水平组织该峰会表示了感谢，并强调了线下举办该会谈的重要性。

-历史性的阿克套峰会已经过去了4年。在这些年里，世界经历了彻底的改变，新冠疫情、地缘政治紧张局势加剧和其他挑战要求为确保里海地区的稳定和可持续发展做出更大的努力。在一场前所未有的“全球风暴”的背景下，由于里海的地缘政治位置、丰富的自然资源和最佳的过境潜力，其重要性将增加。阿克套峰会向国际社会展现了里海沿岸国家可以通过和平、睦邻和友谊精神解决复杂问题。经过多年的谈判，里海沿岸五国签署了《里海法律地位公约》。-他说。

哈萨克斯坦总统认为，里海不仅拥有丰富矿产资源，也是开创无限机遇的海洋。因此，他呼吁里海沿岸国家加强合作，充分利用里海的潜力。

托卡耶夫表示，如果传统物流网络中断，相互运输将成为国家间可持续发展和加强经济联系的重要因素。他认为，跨里海国际运输线在确保欧洲、中亚和中国之间的过境运输的畅通发挥了重要作用。

-今年前5个月，该运输线的哈萨克斯坦货物运输量增加2.5倍，而与里海沿岸国家之间的贸易量增长了9%。为进一步增加里海货物运输量，我们开始开展了港口基础设施现代化和扩建工程。与此同时，需要注重关注“北-南”运输线发展问题。为此，可以全面利用东亚和波斯湾之间最短的运输线“哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗”铁路运输线的潜力。-总统说。

托卡耶夫总统讲话中谈到了加强区域粮食安全的重要性。总统表示，哈萨克斯坦与里海沿岸国家之间的粮食贸易总额达35亿美元。其中，与俄罗斯之间的陆路贸易占70%。

-哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的贸易量增加了2.3倍，而与伊朗和土库曼斯坦之间的贸易量增加2倍。其中，我国主要出口了高质量小麦（约500万吨）和面粉（150万吨）。在此，我国有能力出口100万吨油料作物。与此同时，哈萨克斯坦在肉类和奶制品出口也有着巨大的潜力。为加强各国之间的贸易合作，需要推动现代化物流基础设施的发展。因此，我们建议成立里海沿岸国家粮食枢纽。这将有助于减少成本，并增加贸易量。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统强调，保护里海生态系统是主要合作领域之一。他认为，里海的经济发展和数百万人的福祉与保护跨界水库自然环境的任务密切相关。

-地下资源的积极利用和资源运输对该地区的生态构成威胁。 此外，全球变暖和气候变化对水资源构成了威胁。欧洲第二长河乌拉尔河（哈萨克斯坦境内称为加伊克河）的生态环境日益恶化可以证明这一点。河水目前出现水位急剧下降、生物资源减少和河岸植物退化，以及人为污染等现象。根据结果，河流流量近些年减少3倍。这对产卵场的条件和里海独特鱼类资源的增加产生了不利影响。目前，我们与俄罗斯共同开展联合工作，防止两国共同拥有的水资源发生生态灾难。-总统说。

托卡耶夫总统感谢俄罗斯总统普京对加伊克河和里海生态环境保护提供的支持，并呼吁各国为改善加伊克河生态环境制定联合行动规划。

托卡耶夫讲话中指出了打击非法捕捞里海生物资源的重要性，并谈到了里海海豹的困境。因此，他建议进一步扩大里海北部的哈萨克斯坦和俄罗斯建立的保护区面积，并呼吁里海沿岸国家对哈俄倡议提供支持。 最后，哈萨克斯坦总统表示需要继续加强人文领域的合作，并形成里海沿岸五国分析结构联盟。与此同时，托卡耶夫对俄罗斯总统普京提出的定期举办里海沿岸国家外长理事会会议提议表示支持。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、伊朗总统伊卜拉欣·莱希和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在第六届里海沿岸国家首脑峰会上发表了讲话。

根据峰会结果，各国领导人签署了联合公报。

【编译：小穆】