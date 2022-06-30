冠病病例持续增加 哈国或将恢复强制口罩令

哈通社/努尔苏丹/6月30日 – 哈萨克斯坦政府副总理耶拉勒·托赫詹诺夫30日就国内当前的新冠疫情防控情况进行了介绍。

副总理在30日的议会上下两院联席会议结束后，于马吉利斯（议会下院）大厅接受记者采访时表示，目前最重要的任务依然是尽可能的推进疫苗接种工作。

-当下最首要的任务依然是疫苗接种，问题并不复杂。不过，如果患者人数继续增长，或许会需要重新恢复口罩令。目前每日新增病例达到了100例以上，因此并不是完全没有问题。- 副总理在接受采访时说。

副总理还表示，将会在新冠防控跨部门委员会会议上，就是否需要重新启动更加严格的防疫措施进行讨论。

- 不止是强制口罩令，还包括其他的措施。- 他说。

连续多日以来，哈萨克斯坦冠状病毒感染人数一直在呈现增长趋势。

根据哈萨克斯坦卫生部的通报，哈国过去24小时内新增137例经PCR检测确诊的COVID-19病例，新增病例主要集中在首都努尔苏丹市和最大的城市阿拉木图市，分别为26例和77例。

截止目前，全国共有627名患者在接受有关COVID-19的治疗。其中，99人住院接受治疗，528人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，5个人的病情严重。没有情况危重和需要借助呼吸机辅助呼吸的新冠病例。

【编译：木合塔尔·木拉提】