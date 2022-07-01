哈萨克斯坦与周边所有国家都不存在领土争议

哈通社/努尔苏丹/7月1日 – 哈萨克斯坦与周边任何一个邻国都没有领土争议。

哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德1日在主题为《现代国际关系体系中的哈萨克斯坦共和国》的国际研讨会上致辞时做出了上述表示。

穆赫塔尔·特列吾别尔德说：

- 2020年3月通过的2020~2030年哈萨克斯坦外交政策概念，奠定了哈萨克斯坦外交事业更加完善发展的基础。这份文件构成了明确在国际舞台上促进国家利益的战略重点和机制的主要原则。该概念延续了我国外交政策的基础——多元、平衡、务实和保护国家利益。

特列吾别尔德指出，在后苏联空间当中，哈萨克斯坦是首批完成国界勘定，并与所有的邻国完成了全部国境线划分协议的国家之一。哈萨克斯坦如今与所有的相邻国家之间，均不存在任何形式的领土争议。

外交部长强调指出，哈萨克斯坦在2017~2018年当选为联合国安理会非常任理事国，是哈国历史上的一项重要里程碑。这一成就，为哈萨克斯坦在更高的层面提出有关中亚发展的议题，创造了充分的条件。

他表示，作为一个正在经历一系列复杂的政治和经济变化的地区的国家，哈萨克斯坦始终力求向国际社会表达该地区所有国家的集体利益。

特列吾别尔德指出，得益于在国际舞台上负责任的和平政策，哈萨克斯坦在后苏联空间中率先在2010 年获得了领导欧安组织的荣誉地位。

在哈萨克斯坦担任欧安组织主席国期间，该组织举办了其在21世纪的首个，也是至今唯一的一届峰会，并通过了具有历史意义的《迈向安全共同体》的阿斯塔纳宣言。

哈萨克斯坦外长指出，在当前欧洲安全危机的背景下，阿斯塔纳峰会的政治遗产仍然在促成大陆安全体系方面有着独特的地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】