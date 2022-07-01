阿斯塔纳金融中心成立一带一路投资委员会

哈通社/努尔苏丹/7月1日 -- 阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)宣布成立«‘一带一路’投资委员会»。

据AIFC消息，该委员会是一个非政府组织，其使命是支持哈萨克斯坦经济加速发展和多元化，加强哈萨克斯坦在该地区基础设施建设和«一带一路»倡议合作中的作用，以及在«一带一路»框架下，加强AIFC在该地区吸引投资和融资方面的作用。

以下机构已表示愿加入«‘一带一路’投资委员会»：AIFC，上海证券交易所、丝绸之路基金、中国国际金融股份有限公司、Brillink银行、萨姆鲁克-卡泽纳投资（Samruk-Kazyna Investment），中国建设银行阿斯塔纳分行、中国工商银行阿拉木图分行、哈萨克中国银行（Bank of China Kazakhstan）、Dentons Kazakhstan和中国国际贸易促进委员会驻哈萨克斯坦代表处。

«‘一带一路’投资委员会»的任务范围：

•确定一带一路和光明之路新经济政策支持的优先行业，包括绿色能源、人工智能、电子商务、数字经济、现代医药和现代农业。

•促进哈萨克斯坦工业与中国投资和金融业之间的相互了解、有效沟通和信息交流。

•协助在哈萨克斯坦有投资吸引力项目的所有者以及中国投资者和金融机构中推广AIFC的综合解决方案。

•促进哈萨克斯坦和中国金融机构的投资和金融合作，以支持哈萨克斯坦有吸引力的投资项目。

•支持哈萨克斯坦实体（政府、企业、大型项目和金融机构）最大限度地吸引金融资源，包括中国和其他国家或地区的资源，并帮助其通过股票、股份、债务、债券和其他金融工具最大限度的筹集资金。

阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)是一个独立的司法管辖区，于2018年开始运营，根据《至2025年发展战略》，AIFC的关键任务是将其整合为一个连接欧亚经济联盟、中亚和高加索国家的通用平台。

【编译：木合塔尔·木拉提】