哈萨克斯坦外长谈国家外交政策主要方向

哈通社/努尔苏丹/7月1日 ——哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德1日在努尔苏丹举行的主题为《现代国际关系体系中的哈萨克斯坦共和国》的国际研讨会上谈到了国家外交政策的主要方向。

特列吾别尔德表示，近些年突厥国家合作进程得到了有效发展。

-突厥语国家合作委员会正式转型为国际组织，并通过了«突厥视角-2040»规划。2021年宣布突厥斯坦为突厥世界“精神首都”，可视为对哈萨克斯坦在突厥世界中作用的认可。当今，哈萨克斯坦与美国之间的关系正在进入一个新阶段。在扩大战略伙伴关系委员会框架下的定期高级别会谈，是在政治和安全、贸易和投资问题上进行互利合作的基础。与欧洲合作方面，哈萨克斯坦与欧盟之间的合作是在最大限度利用现有《扩展伙伴关系与合作协定》中创造的优势，加强贸易和投资合作的基础上进行的。-他说。

外长表示，因英国退出欧盟，外交部计划改革哈英合作关系。

- 哈英新战略伙伴关系协定工作顺利完成。当前，我们与东亚国家之间的合作得到了有效发展。在扩大战略合作精神框架下与日本建立了政治对话，而与韩国之间的相互合作去年8月托卡耶夫总统对首尔进行的访问后获得了新的动力。与此同时，我们有意利用与东南亚国家之间日益增长的合作潜力。-他说。

特列吾别尔德指出，阿富汗局势需要以新的视角看待南亚的地缘政治重要性。由于新的运输和物流路线的发展，巴基斯坦和印度可以提供通往中亚国家海港的通道。

- 由于可能导致政治格局发生重大变化，我们的重点也将放在大中东地区。-哈萨克斯坦外长说。

【编译：小穆】