今天是哈萨克斯坦国家冬不拉日

哈通社/努尔苏丹/7月3日 -- 今天是哈萨克传统民族乐器«冬不拉日»。

冬不拉是哈萨克民族传统弹拨乐器。琴杆细长，音箱有瓢形和扁平的两种。一般采用松木、桦木、橡木、乌木、红木以及桑木制作，木材必须经过阳光晒干。琴颈即指板，过去多用整木斫成。音箱上有发音小孔，张羊肠弦两根，琴身有羊肠弦品位。

制作冬不拉主要包括两种，第一种是组装制作，而第二种是雕刻制作。组装的冬不拉是由弯曲木板进行拼装制成，第二种是用整个木块上雕刻而成的。

历史最悠久的冬不拉乐器在现蒙古国境内出土，属于1500年前的古代游牧民族。著名考古学家曾在东哈州阿勒泰地区找到与冬不拉相同的历时古物，该文物属于塞迦人时期。

冬不拉根据地理特征分为两类。勺型冬不拉在哈萨克斯坦北部、哈萨克斯坦中部、杰特苏地区流传广泛，著名的阿哈恩-赛热和比尔詹-萨勒都曾使用这一类型的冬不拉，勺型冬不拉多数用于伴奏、弹奏曲（шертпе күй）。

冬不拉与哈萨克民族有着共同的命运，它将民族精神财富随之流传至今。

值得一提的是，2018年6月13日，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫签署命令，将每年7月份第一个星期日定为«国家冬不拉日»。