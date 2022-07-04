哈萨克斯坦政府总理同俄罗斯大型企业领导举行会谈

哈通社/叶卡捷琳堡/7月4日 —— 据总理官网消息，正在对俄罗斯进行工作访问的哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫4日在叶卡捷琳堡同俄罗斯大型企业领导举行了会谈。

会见卡马（KAMAZ）汽车公司总裁谢尔盖·柯戈金时，双方就落实新的项目，以及配件供应和商用机械服务中心投产问题进行了讨论。

柯戈金向哈萨克斯坦总理就卡马公司当前工作，以及在哈萨克斯坦境内落实的联合项目情况进行了介绍。

斯马伊洛夫指出，卡马汽车公司正在落实的项目是哈俄生产合作框架下落实的首批联合项目。

- 冶金厂和货车配件生产厂目前在库斯塔奈工业园区建设当中。这将是采用环保和符合高标准的现代高科技生产厂。-他说。

此外，卡马公司正在制定旨在提高货运车辆通过的主要桥梁支柱质量的大型项目。总理强调，该项目具有重要的经济和社会意义。

政府总理表示，哈萨克斯坦创造了良好的营商环境，并继续为经济特区和工业园区企业提供优惠政策。与此同时，国家通过立法对投资商提供支持和保护。 哈萨克斯坦政府总理还同俄罗斯铜业公司总裁维塞沃洛德·莱文（Vsevolod Levin）就冶金业联合项目落实问题进行了讨论。

俄罗斯铜业公司总裁就在阿克托别州落实的项目，以及在杰特苏州“阔克塞”和阿拜州“阿伊达尔勒”的矿产项目落实情况进行了介绍。

据了解，位于阿克托别州的阿克托别铜业公司计划截至2024年落实总额达1900亿坚戈的4项项目。 哈萨克斯坦政府总理指出了开采“阔克塞”和“阿伊达尔勒”矿场的重要性，并强调了原料加工和生产高附加值产品的意愿。

- 哈萨克斯坦政府在大型地下资源开采企业附近推动加工领域中小企业的发展开展了相关工作。我相信，俄罗斯铜业公司将考虑这一点，并在该领域开展积极工作。-他说。

【编译：小穆】