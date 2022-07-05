文体部推出旅游奖励项目《新时代游牧人》

哈通社/努尔苏丹/7月5日 – 对于喜爱自拍的游客而言，哈萨克斯坦最新推出的一项旅游奖励项目，或许值得关注一番。

据文化和体育部副部长叶尔詹·叶尔肯巴耶夫介绍，文体部即日起正式启动了一项名为《2022新时代游牧人（Neo Nomad 2022）》的游客奖励计划。

这项奖励计划的规则非常简单，简述如下。

在哈萨克斯坦的20个地区最具特色的地标性景色、建筑附近，分别安装了20个巨大的实体相框，参加这项奖励计划的游客，需要在一年当中前往这些相框所在地，并与相框合影。

当游客集齐与20个地点的所有相框的合影照片后，便需要将这些照片发布在Facebook, Instagram等互联网社交媒体上，并在其上添加#NeoNomad2022标签。

一旦游客完成了上述所有的要求，便可以获得«新时代游牧人»的称号，以及文体部提供的相应奖品。

据文体部介绍，首个相框已经在首都努尔苏丹正式完成安装，其余的19个相框也将很快在各地的地标性建筑、景点落户。

据了解，相关工作的经费将来自各地区的行政拨款。

文体部副部长表示，启动这一项目的目的在于鼓励游客分享在哈萨克斯坦各地的旅游经历，以及为哈国各地景点进行公关宣传。

文体部同时公布了20个相框的安置地点：

·努尔苏丹市 生命之树观景塔

·阿拉木图市 琼布拉克山地自然保护区

·阿克莫拉州 泽连德湖

·阿克托别州 阿克托拉盖高地

·阿拉木图州 唐巴勒岩石壁画

·阿特劳州 萨莱楚克古城

·西哈州 商人驿站

·江布尔州艾莎比比陵墓

·卡拉干达州 卡尔卡拉勒国家公园

·库斯塔奈州诺尔绰姆自然保护区

· 克孜勒奥尔达州 霍尔霍特阿塔纪念建筑群

·曼格斯套州 碧蓝海湾（Көгілдір шығанақ）

·突厥斯坦州 萨乌兰古城

·巴甫洛达尔州 巴彦阿吾勒国家公园

·北哈州 伊曼套湖

·东哈州«贝雷尔»博物馆保护区

·奇姆肯特市 古城历史综合体

·阿拜州 阿拜历史文化纪念综合体

·杰特苏州 扎斯勒湖

·乌勒套州 术赤汗历史文化中心

【编译：木合塔尔·木拉提】