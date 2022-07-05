卫生部长：暂时不要求入境公民提供核酸检测阴性报告

哈通社/努尔苏丹/7月5日--哈萨克斯坦的新冠肺炎单日新增病例明显增加。哈卫生部长表示，暂时不要求入境公民提供核酸检测阴性报告。

哈萨克斯坦政府副总理叶拉勒·托赫詹诺夫在今日召开的政府会议之后接受的记者采访中表示，正如大家所知，世界130多个国家的新冠肺炎确诊病例出现明显增加趋势。其中，部分国家的确诊率增加100%，甚至235%。

据副总理介绍，疫情形势被列入疫情传播风险中等的黄区的地区需要实施相关防疫措施。其中第一条是，建议佩戴口罩。

-近一个月以内的疫情形势迫使我们采取此类措施。当前，全国仅有阿拉木图市被列入疫情黄区，其他地区均处于绿区。因此，在采取预防性措施。如果被列入疫情红区，则需要限制举办大型活动，因此有必要遵守预防措施。-托赫詹诺夫说。

对记者的相关问题做出回答的哈萨克斯坦卫生部长阿扎尔·黑尼亚特表示，暂时不要求入境公民提供新冠肺炎核酸检测阴性报告。

-对阿拉木图市和努尔苏丹市确诊患者进行的分析结果表面，仅有5%的确诊患者从国外回来或者与近期入境公民有过直接接触。由此可以确定新增病例主要在国内蔓延，这也是我们暂时没有不要求入境旅客提出提供新冠肺炎核酸检阴性测报告的原因。-她说。

部长表示，国内医疗机构已准备好与疫情再进行抗争。

-专家预测，本月的新冠肺炎确诊病例数明显增加。去年和前年的这个时候，也出现过同样的情况，即出现过流行病的季节性高发期。我们已准备好应对所有情况，此前我们也顺利应对过单日新增1.6万例确诊病例时期，当前单日新增187例左右病例。-卫生部长说道。

【编译：阿依波塔】