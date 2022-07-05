首都新冠感染人数有所增加 防疫部门提醒公众加强防护

哈通社/努尔苏丹/7月5日 – 努尔苏丹市卫生防疫部门称，今年6月下旬开始，首都新冠病毒传播情况有所增加。

消息指出，感染者人数增加的主要原因，是由于COVID-19的致病病毒奥密克戎变种的广泛传播，以及季节性气候变化对病毒传播的有利因素。社会层面的免疫屏障防御能力的下降，以及夏季休假期带来的游客人数增长也对疾病的传播提供了条件。

据悉，6月份新增确诊患者的人数较5月份增加了3.3倍。同时，在对六月份确诊的269名患者进行的检测发现，其中169人（占69%）体内完全没有能够对抗COVID-19的抗体，换句话说，这些人此前根本就没有接种任何新冠疫苗。而对另外88人的检测中，有85人（占96%）虽然曾经接种过新冠疫苗，但至确诊为止，这些人的疫苗保护期早已超期半年。

确诊患者中仅有12人，即4.4%的人接种了加强针。

努尔苏丹市防疫部门呼吁市民积极接种新冠疫苗和加强针，同时注意做好个人防范工作，勤洗手、常消毒，在人群大量聚集的室内环境中佩戴口罩。

市防疫部门强调，只有接种疫苗才能确保社会层面对新冠病毒产生防御保护屏障，确保社会早日恢复不受疫情影响的正常状态。

【编译：木合塔尔·木拉提】