研究：大西洋上空高压扩大致伊比利亚半岛几千年来气候最干燥

哈通社/努尔苏丹/7月5日 —— 据中新社消息，施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-地球科学》最新发表一篇气候科学论文称，研究人员通过一项建模研究显示，大西洋上空的一个名为“亚速尔高压”的高压系统的扩大，使伊比利亚半岛出现了几千年来最为干燥的气候。

该论文介绍，西欧的天气与长期气候模式受到大气环流的严重影响，而这种大气环流与持续存在、顺时针转动的一个高压区域相关，这个高压区域被称为亚速尔高压。在该高压系统内，干燥空气会向地表沉降，这也是葡萄牙和西班牙多地以及地中海西部更大范围内出现炎热干旱夏季的一个主要原因。在明显多雨的冬季，亚速尔高压的位置变化会形成沿其南峰吹的西风，将水分带到伊比利亚半岛。不过，这样的冬季降水在近几十年有所减少。

论文通讯作者、美国伍兹霍尔海洋研究所卡罗琳·乌门霍夫(Caroline Ummenhofer)和合作者模拟了亚速尔高压的规模和空间范围在过去1200年内的变化。他们发现，平均而言，亚速尔高压的覆盖范围在约200年前开始扩大——当时人类温室气体排放也开始大幅增加，这一范围的扩大在20世纪变得更为显著。

论文作者将他们的模型与保存在葡萄牙钟乳石中、可追溯至公元850年的历史降水量的地球化学指标进行了对比，发现亚速尔高压的范围扩大与地中海西部冬季开始变得干燥有关。

他们提醒指出，随着温室气体水平不断升高，亚速尔高压将在21世纪继续扩大，使伊比利亚半岛的干旱风险加剧。