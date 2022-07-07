哈国最年轻国际象棋大师在塞尔维亚获奖

哈通社/努尔苏丹/7月7日 – 哈萨克斯坦国际象棋大师比比萨拉·阿萨乌巴耶娃在日前于塞尔维亚的诺维萨德举行的Serbian Chess Open-2022国际象棋大赛上获奖。

据悉，这位刚年满18周岁的国际象棋大师，在此次大赛女子组当中获得了第三名。

- 这是在国际象棋奥林匹克大赛前的一次很好的练习。我获得了塞尔维亚公开赛女子组第三名，并且提升了在国际排名中的成绩！接下来，我将踏上最大型的比赛的征程！感谢所有支持我的朋友！- 比比萨拉·阿萨乌巴耶娃在社交媒体上这样写道。

棋手还向全体哈萨克斯坦人民致以首都日的节日祝贺。

此前，棋手还发布了一条动态，称塞尔维亚是她从事棋类运动以来到访的第30个国家。

比比萨拉•阿萨乌巴耶娃在波兰首都华沙举行的2021年世界快速和闪电国际象棋锦标赛（FIDE World Rapid and Blitz Championships 2021）上夺得了闪电战（Blitz）的冠军，成为国际象棋史上最年轻的世界冠军。其成就也被«吉尼斯世界纪录»官方正式确认，当时哈萨克斯坦选手年龄为17岁307天，成为最年轻的国际象棋世界冠军。

比比萨拉•阿萨乌巴耶娃还拥有国际大师和女子特级大师称号，并且曾经是其参与过的所有年龄段赛事的冠军头衔获得者。

【编译：木合塔尔·木拉提】