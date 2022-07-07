哈萨克斯坦高等教育学费有所上涨

哈通社/努尔苏丹/7月7日 -- 过去五年中，哈萨克斯坦的高等教育费用涨幅首次超过了10%。此前，大学的学费增长速度约为1%到4%，自2021年9月以来，教育服务的平均价格迅速增长了12.9%。

根据哈国家统计局五年收集的«哈萨克斯坦消费市场价格»数据，如此高的价格指数主要由于受到个别地区大学学费上涨的影响。

这一趋势影响来自西部和东部的大学，那里的大学收费涨幅更为显着。

在阿克托别州、曼格斯套州、东哈州和西哈州，高等教育费用上涨了20.5%至28%。阿拉木图和努尔苏丹的价格指数分别为114%和119%，这两个城市集中了全哈40%以上的大学。

统计数据表明，上涨的大学教育费用并没有吓跑学生的父母。毕竟，新学年录取的新生人数并没有减少，甚至增加了5%。此外，与往年相比，2021年因经济困难而辍学的学生人数有所下降。由于缺乏费用，有14700人离开了大学。2017-2020年，这一数字要高得多（每年19000-24000人）。

就提供的教育服务量而言，2021年对大学来说更加成功。过去一年，高等教育机构的收入为4344亿坚戈，比2020年同期（3741亿坚戈）增长16%。在新冠肺炎疫情突发的第一年，这一趋势更加温和，增幅为11%。