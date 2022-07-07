托卡耶夫总统主持召开物流运输潜力发展专项工作会议

哈通社/努尔苏丹/7月7日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日主持召开了物流运输潜力发展专项工作会议，政府总理及各相关部门领导人参与了会议。

据总统府新闻局消息，总统在会上强调了交通物流运输领域对哈萨克斯坦经济的重要作用，指出该行业对促进各地区之间的相互交流影响巨大，但当前的地缘政治局势和制裁冲突，改变了传统的运输物流网络。

托卡耶夫总统认为，必须采取系统而有效的体系性举措，保障哈萨克斯坦国产商品的稳定和持续出口。

总统表示，哈萨克斯坦应继续保有在中亚地区的领头羊地位，并进一步发展成为本地区可信赖的物流运输枢纽。

而为了实现这一目标，拥有多方向的铁路运输线路是必须的。这其中，尽快完成多斯特克-莫因特、巴克特-阿亚谷兹、马克塔拉勒-达尔巴扎线路，以及还阿拉木图市的铁路项目将十分必要。

托卡耶夫总统责成相关部门，尽快完成各铁路线的修缮和检查工作，确保相关枢纽线路的畅通无阻。

- 在铁路领域，必须高度重视国产机车制造业的发展，积极支持国内相关企业的发展。- 总统说。

托卡耶夫表示，必须全面振兴哈萨克斯坦国家铁路公司。

- 我认为，哈萨克斯坦国家铁路公司向国家运输和物流公司转型的时机已到。这将扩展国家铁路公司的使命与任务，全力投入到国家运输和过境潜力的开发当中。- 他说。

托卡耶夫总统着重强调了通过海路发展运输业务的重要性。

- 哈萨克斯坦尚未完全发挥其海路运输方面的潜力。时代已经变了，我要向政府交付一项将我们的港口转变为里海主要枢纽之一的战略任务。我支持关于增加运输船队，以及在阿克套港建立集装箱枢纽的建议。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在会上还重申了增加石油运输线路的重要性。

- 跨里海多式联运线路将被视为优先方向。我要求，国家石油天然气就此制定最佳实施方案，包括吸引田吉兹油田的投资者参与其中的可能性。政府协同萨姆鲁克-卡泽纳国家基金，制定并通过关于增加阿特劳-肯基亚克和肯基亚克-库姆阔勒石油管道运量的措施。- 托卡耶夫总统说。

发展公路基础设施建设也是受到重点关注的内容之一。托卡耶夫总统要求及时、高质量地完成已开工建设的干线改造工作。此外，总统还指示政府在年底前实现通关和边境管制过程的完全自动化。

【编译：木合塔尔·木拉提】