电影《穆哈哈利》将参加喀山国际穆斯林电影节

哈通社/阿拉木图/7月8日 – 哈萨克斯坦著名导演波拉特·卡里姆别托夫拍摄的电影《穆哈哈利》将参加今年9月7~11日在俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山举行的第18届国际穆斯林电影节主要评选单元。

根据鞑靼斯坦喀山电影节评选委员会主席妮娜·科切利亚耶娃介绍，今年共有44个国家的625部电影作品提交了参加这一电影盛会的申请。

最终，有10部作品获选参加最终的评选缓解。这些作品分别来自土耳其、哈萨克斯坦、印度、伊朗、孟加拉、俄罗斯、埃及、斯里兰卡等。其中有两部作品为多国合拍。

此外，喀山电影节今年在第二次举办《电影集会》，为电影创作者找到合适的投资对象，以将自己的优秀创意转变为真是作品提供便利条件。

电影《穆哈哈利》由哈萨克电影制片厂根据文体部的要求制作，讲述了哈萨克斯坦«诗圣 « 穆哈哈利·（穆哈梅德哈利）•马卡塔耶夫的人生故事。穆哈哈利·马卡塔耶夫（1931~1976）是哈萨克斯坦著名的诗人、作家和翻译家，其作品因非凡的文采而备受哈萨克人民的喜爱。哈萨克斯坦总统托卡耶夫在诗人诞辰纪念日上曾表示：«穆哈哈利的诗歌——是哈萨克的精髓。»

影片于2021年在哈萨克斯坦上映并大获成功，同年该片的同名电视剧也在哈国获得热映。

电影《穆哈哈利》的世界首映仪式于2021年11 月 12~28 日在爱沙尼亚举行的第25届塔林黑夜电影节框架下举行，并获得该电影节普世评委会特别奖。2022年，影片在印度举行的第26届喀拉拉邦国际电影节世界电影单元框架下得到展示。

【编译：木合塔尔·木拉提】