哈萨克斯坦将建立青年新闻媒体人学校

哈通社/努尔苏丹/7月11日 – 哈萨克斯坦公民倡议支持中心计划在哈国建立青年媒体人学校，第一期项目最少将培训300多名哈萨克斯坦青年人。

据悉，这一公共项目的主要目的，是增强青年媒体人的职业素养，建立全新的公共信息交流平台，激励青年媒体人的创作热情和对社会公共事业的积极性。

哈萨克斯坦青年代表大会副总干事卡米拉·阿穆尔塔耶娃表示，鉴于线上平台的便利性，计划首先以在线方式开班首期培训课程。青年媒体人学校将为参与者们提供相关的课程培训和信息交流的渠道。

项目框架下，将为青年媒体人们提供20多项基于竞争形式的奖学金。总体而言，将有至少300名哈萨克斯坦青年媒体工作者完成首期的培训，内容则将涵盖职业课程强化和专项领域的精进实习等。

此外，在努尔苏丹市、奇姆肯特市和阿克托别市，还将组织青年对话交流讨论平台。这类论坛将在为期三天的时间里，为有志成为媒体人的青年人、新闻学院学生以及初入行业的新秀提供与行业专家和学者直面对话的机会。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今年6月28日在向全体新闻传媒工作者致以哈萨克斯坦大众媒体工作者日的节日祝贺时，曾引用著名的哈萨克斯坦爱国者、文学家和诗人、阿拉什运动领袖米尔扎赫普·杜拉特吾勒（Міржақып Дулатұлы）的名言《哪个国家的媒体越强大，这个国家就必然会越来越强大》，并指出，这一说法在当下依然适用。

【编译：木合塔尔·木拉提】