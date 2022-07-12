央行：将哈俄两国基准利率作比较是不正确的

哈通社/努尔苏丹/7月12日 – 哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫12日对哈萨克斯坦与俄罗斯基准利率之间的区别问题进行了解释说明。

央行行长指出，近期有一些分析人士会把哈萨克斯坦与俄罗斯央行的基准利率拿来进行比较。他表示，俄罗斯央行在2月份将基准利率大幅度上调到了20%，几乎翻了两倍，在经济衰退背景下实现通货紧缩后，又于6月份将基准利率下调到了9.5%的水平。

皮尔玛托夫表示，通货紧缩已在俄罗斯持续数周的时间。

-经季节性调整的通胀近期已大大低于预期。这方面需要指出的是，快速降息也是一种常规的做法。- 他说。

哈萨克斯坦央行行长表示，哈萨克斯坦与俄罗斯的情况则完全不同，哈国目前不仅不会出现经济衰退，相反商业活动和市场需求正在不断地增长，在额外财政刺激下，通胀压力可能会持续增加。

皮尔玛托夫认为，因此，将两个国家的基准利率情况进行比较是不正确的。

哈萨克斯坦央行今年6月6日宣布维持基准利率为14%，并称在没有新的冲击的情况下，维持目前的基准利率水平将有助于在中期内抑制价格增长。

【编译：木合塔尔·木拉提】