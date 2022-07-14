学者在梵高画作中发现一副被隐藏的自画像

哈通社/努尔苏丹/7月14日 -- 据BBC报道，苏格兰国家美术馆（NGS）的专家在对梵高的画作进行X光检查时发现，梵高的一幅自画像被隐藏在另一幅作品的背面。

据苏格兰国家美术馆（负责监督苏格兰的三个国家画廊和两个合作画廊的非官方机构）的代表称，这一非凡的发现完全是出于偶然。

在爱丁堡皇家苏格兰学院的印象派展览开幕前夕，策展人决定对梵高 1885 年的作品《农妇的头像》进行 X 光检查，结果在作品背面发现了一幅涂有胶水并用纸板覆盖的画面。

画作《农妇的头像》展示了一位来自荷兰南部小镇的当地农妇，梵高从1883年12月到1885年11月曾住在那里。而梵高不为人知的自画像就隐藏在其后。

自画像中，梵高留着胡子，戴着一顶檐帽，脖子上还系着一条松散的围巾。他的目光注视着前方，右脸在阴影中，左耳清晰可见（梵高在后期曾割下自己的左耳）。

据悉，因为生活拮据，梵高生前经常重复使用画布来省钱。比如本幅作品可能就是画完自画像后，又把画布翻过来，然后在另一边完成了农妇的头像。专家猜测这幅作品很可能是梵高第一次尝试自画像。 后来，他的作品开始进步，今天梵高后期的自画像被认为是杰作。

美术馆的专家目前表示，或许可以取出隐藏的自画像，但去除胶水和纸板的过程需要精细的工作。他们正在研究如何在不伤害《农妇的头像》的情况下做到这一点。

梵高是西方艺术史上最著名和最有影响力的人物之一，但终其一生，他基本没卖出过什么作品。

在1890年，37岁的梵高去世之后才声名鹊起。直到进入20世纪第一个十年后，世人对他的评价突然发生了翻天覆地的变化，作品价格也暴涨。1990年5月15日，《加歇医生》以8250万美元成交，创下了当时艺术品拍卖价格的世界最高纪录，这个纪录一直保持到2004年5月5日，稳坐世界最昂贵艺术品宝座长达14年之久。



