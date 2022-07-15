意大利总统拒绝了该国总理的辞呈

哈通社/努尔苏丹/7月15日 -- 意大利总理马里奥·德拉吉星期四提出辞职，但遭到总统塞尔吉奥·马塔雷拉的拒绝。

意大利政府于今年5月17日正式颁布了《援助法案》，主要内容是在能源政策、企业生产、吸引投资、社会政策以及与乌克兰问题有关的紧急措施，目的就是帮助劳工、企业和家庭应对冲突对经济的影响。

但这一法案遭到了众议院第二大党、参议院并列第一大党五星运动党的反对，因此，虽然德拉吉政府周四以172票比39票的结果赢得了参议院的信任投票，但当天五星运动党的议员集体弃权，未参与投票。

值得一提的是，德拉吉目前领导的政府包括右翼和左翼政党、中间政党以及五星运动党。他在此前也曾公开选拔，如果五星运动党退出法案的投票，则当前的联合政府将无法持续。

据悉，在周四的投票结束后，德拉吉前往奎里纳尔总统宫殿递交辞呈，并表示支持国家团结的多数已不复存在。

但一份总统府的声明说，马塔雷拉总统拒绝了德拉吉的辞呈，并要求总理去议会看看是否能够获得牢固的支持。

如果德拉吉无法牢固地拼凑足够的支持来执行他的经济改革的话，马塔雷拉就可能解散议会，确定最早9月底提前举行选举。目前议会的任期2023年春季到期。



