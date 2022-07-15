阿拉木图市哈萨克斯坦生活支出最高的城市

哈通社/努尔苏丹/7月15日 -- 根据分析人士的一项研究，哈萨克斯坦民众的生活成本同比增长了17%，这是该数据近年来最显着的增长。

报告称，2022年一季度，哈萨克斯坦民众的支出同比增长16.7%，达到创纪录的人均21.97万坚戈。2021年同期，居民人均支出18.82万坚戈，同比增长6.7%。

哈网站Energyprom消息称，以行政区域划分，阿拉木图市居民的生活支出最高：一季度人均31.96万坚戈，比去年同期增长19.7%。其后依次是卡拉干达州（人均27.53万坚戈，年增长15%）和努尔苏丹市（26.62万坚戈，年增长14.9%）。

根据分析数据，人均支出涨幅最低的是奇姆肯特市，为15.82万坚戈，年增长6.7%，比全哈平均水平低28%。

消费支出占人口总支出的91.9%：20.88万坚戈，比上年同期增长16%。其中，食品支出10.99万坚戈，非食品支出5.32万坚戈，有偿服务支出3.88万坚戈。

可能有的其他计划费用支出还包括：

对亲属的经济援助和赡养费，4100坚戈；

偿还债务，1.34万坚戈；

税收、付款和其他支出，437坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】



