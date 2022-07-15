中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:35, 15 七月份 2022 | GMT +6

    阿拉木图市哈萨克斯坦生活支出最高的城市

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/7月15日 -- 根据分析人士的一项研究，哈萨克斯坦民众的生活成本同比增长了17%，这是该数据近年来最显着的增长。

    报告称，2022年一季度，哈萨克斯坦民众的支出同比增长16.7%，达到创纪录的人均21.97万坚戈。2021年同期，居民人均支出18.82万坚戈，同比增长6.7%。

    哈网站Energyprom消息称，以行政区域划分，阿拉木图市居民的生活支出最高：一季度人均31.96万坚戈，比去年同期增长19.7%。其后依次是卡拉干达州（人均27.53万坚戈，年增长15%）和努尔苏丹市（26.62万坚戈，年增长14.9%）。

    根据分析数据，人均支出涨幅最低的是奇姆肯特市，为15.82万坚戈，年增长6.7%，比全哈平均水平低28%。

    消费支出占人口总支出的91.9%：20.88万坚戈，比上年同期增长16%。其中，食品支出10.99万坚戈，非食品支出5.32万坚戈，有偿服务支出3.88万坚戈。

    可能有的其他计划费用支出还包括：

    对亲属的经济援助和赡养费，4100坚戈；

    偿还债务，1.34万坚戈；

    税收、付款和其他支出，437坚戈。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    阿拉木图 社会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!