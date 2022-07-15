卫生部长：病毒早已发生改变 因此限制措施不会过于严厉

哈通社/努尔苏丹/7月15日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特就当前国内COVID-19传播形势背景下可能在国内采取的限制措施进行了介绍。

部长指出，卫生部已经对流行病传播评估方式（流行病学评估矩阵）进行了修改。

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当某地被划入疫情传播风险中等级别的«黄区»时，会对被视为感染源的区域采取隔离措施。在采取隔离措施期间，将会通过一些步骤，尽可能降低隔离措施对正常经济活动造成影响。

当某地被划入疫情传播风险高等级别的«红区»时，在保留«黄区»状态时的隔离措施的同时，还将增加限制通行和针对经济贸易设施工作的一些举措。此外，传染病院和初级医疗服务机构也将提升防疫级别至最高等级。

卫生部长表示，与防疫有关的措施都将由新冠防控跨部门委员会负责审议。

- 卫生部已经制定了各项步骤的具体实施方案并提交跨部门委员会讨论，其内容包括了与感染者存在密切接触的人员的隔离方案、COVID-19感染者从事远程工作的规范等等。与此同时，在公共场所和公共交通工具上佩戴口罩的要求也包含在内。-阿扎尔·黑尼亚特说。

在回答关于乘坐航空器、乘车旅行以及在边境出入境的规则是否会实施限制的问题时，部长说：

- 我认为，不会像以前一样采取严格的限行措施。目前无论是传染病还是病毒都发生了改变，感染者普遍症状轻微。划入«红区»的地区会有限制措施，但限制强度将不会达到过去的程度。

【编译：木合塔尔·木拉提】