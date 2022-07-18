美国纽约开放猴痘疫苗接种点 近万人预约

哈通社/纽约/7月18日 —— 据中新社消息，近期，美国纽约市猴痘确诊病例迅速增加。为应对猴痘疫情，纽约市开放三个大规模疫苗接种点，近万个预约名额在10分钟内被一抢而空。

据报道，当地时间17日，纽约市在皇后区、布鲁克林和布什威克(Bushwick)开放三个临时猴痘疫苗接种点，只开放一天。

然而，15日下午6时，9200个预约名额在不到10分钟内被全部抢光。纽约市政府官员承诺，将为高危人群额外提供4000个预约名额。

纽约市政府已要求美联邦政府推迟第二剂疫苗的接种，以保证更多民众在供应受限的情况下接种到第一剂疫苗。

纽约州州长霍楚尔表示，联邦政府将从下周开始向纽约市运送另外3.2万剂疫苗。

据新华社报道，美国卫生与公众服务部数据显示， 目前全美已分发15.6万剂猴痘疫苗，自18日起将再分发13万剂。

截至14日，全美已报告近1500例猴痘病例，其中 纽约市的猴痘疫情较严重。 截至15日，纽约市已报告461例猴痘确诊病例，单日涨幅19%。

据悉，猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。过去数周内，多个欧美国家报告了多起猴痘病毒集群病例，其中多数病例为有男男性行为者。世卫组织称，猴痘病例常多发于西非和中非地区，而目前多个国家报告的确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史，这种情况并不正常。