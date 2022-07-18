哈萨克斯坦在法国格勒诺布尔开设荣誉领事馆

哈通社/格勒诺布尔/7月18日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦日前在法国奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区伊泽尔省格勒诺布尔镇开设了荣誉领事馆。

地方政府官员、商界和生活在格勒诺布尔的哈萨克斯坦公民出席了荣誉领事馆开馆仪式。

哈萨克斯坦驻法国大使詹•哈利耶夫在讲话中表示，地区间合作在加深两国战略合作具有巨大潜力。他强调，相信荣誉领事馆将进一步促进双边互利合作。

据了解，法国奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区的公司与哈萨克斯坦在水泥、钛锭和太阳能电池板生产，以及稀有资源和“绿色”氢能生产、山地旅游业等领域开展了合作。

与此同时，哈萨克斯坦大使还就托卡耶夫总统正在实施的民主化和旨在建设新哈萨克斯坦的改革进程进行了介绍。 荣誉领事索菲·西多斯感谢哈萨克斯坦外交部领导层对她的信任，并表示将继续为双边合作关系的发展做出努力。

荣誉领事馆计划吸引更多的哈萨克斯坦留学生，并促进两国文化和体育领域的合作。

荣誉领事馆开馆仪式恰逢环法赛段在这里举行。因此，哈萨克斯坦大使和出席活动的嘉宾一起到比赛现场，为哈萨克斯坦阿斯塔纳自行车队助威。

【编译：小穆】