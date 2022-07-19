哈防空力量目前装备有以色列和中国研发的无人机

哈通社/努尔苏丹/7月19日 –哈萨克斯坦武装部队防空力量所属的无人驾驶飞行器序列中将增加来自土耳其的产品。

哈萨克斯坦国防部办公室代理负责人勃列詹诺夫在回复哈通社记者的问询函时表示，2022年哈萨克斯坦防空力量将按计划接收土耳其的安卡（Аnka）侦查和打击一体化无人飞行器。

- 总的来说，在我国的武装部队当中，装备了各种不同使用目的的无人飞行器。其中最主要的是以色列的云雀-1（Skylark-1）和中国的翼龙（Wing Loong）无人机。- 回复函中说。

回复函中指出，武装部队装备的无人机数量属于机密信息，不便公布。

国防部副部长鲁斯兰·什佩克巴耶夫今年4月在其发表的署名文章中曾指出，为进一步加强我国国防防御能力，正在计划引进土耳其制造的«安卡»系列无人机。

而在2022年的5月，哈萨克斯坦工程（Kazakhstan Engineering）股份有限公司与土耳其航空航天工业（Turkish Aerospace）公司于2022年5月10日签署了军事技术合作备忘录。

根据这份合作文件，哈萨克斯坦工程公司将通过土耳其航空航天工业公司的授权许可，在哈萨克斯坦境内建立安卡（ANKA）无人机的组装生产线和后勤支援基地。

值得一提的是，哈萨克斯坦自2014年起开始装备以色列的云雀-1无人机，并已经在国内建立了该型无人飞行器的装配生产线。而在kadex-2016防务展上，哈萨克斯坦军方曾展示一台翼龙无人机。

【编译：木合塔尔·木拉提】