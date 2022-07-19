奥密克戎毒株新亚型在拉美加速传播

哈通社/努尔苏丹/7月19日 —— 据新华社消息，近期，新冠病毒奥密克戎毒株新亚型BA.5和BA.4在拉美地区加速传播，导致拉美多国疫情反弹。

泛美卫生组织日前通报说，美洲地区至少22个国家已发现奥密克戎毒株BA.5亚型，预计该亚型将会在未来数周成为美洲地区流行的主要毒株。泛美卫生组织主任卡丽萨·艾蒂安说，奥密克戎毒株新亚型正在美洲地区蔓延，引发疫情反弹。艾蒂安呼吁该地区各国加强在疫苗等方面的合作，以应对新一波疫情反弹。

据巴西卫生部17日公布的疫情数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例10852例，累计确诊超过3330万例；新增死亡55例，累计死亡超过67.5万例。统计数据显示，最近巴西国内死亡病例数持续走高，过去一周全国日均新增死亡病例250例。

巴西一家研究所近期统计了巴西15万份核酸检测结果，发现在6月15日至30日期间，新冠检测阳性率从45.3%下降到40.3%，但奥密克戎毒株新亚型BA.5和BA.4引起的确诊病例占比从79.3%增至93.2%。

墨西哥卫生部16日发布报告说，过去一周全国平均每日新增病例约14000例，每日新增死亡病例约8例。

委内瑞拉副总统罗德里格斯16日表示，奥密克戎毒株新亚型BA.5近日开始在委内瑞拉流行，这是该国近两周疫情大幅反弹的主要原因。委内瑞拉政府将继续推进第四针疫苗的接种工作并要求继续保持必要的防疫措施。

智利卫生部17日公布的数据显示，过去24小时内该国新增确诊病例6414例，新增死亡病例47例，累计确诊病例达4137152例，累计死亡病例59086例。

厄瓜多尔卫生部16日说，该国已连续一周每日新增病例超过2000例，累计感染人数已超93万，但由于该国疫苗接种率超过83%，近期疫情反弹没有明显推高死亡率。

截至当地时间16日22时，秘鲁累计确诊3749635例，过去24小时新增4626例，新增死亡9例，当前住院新冠感染者1198例。