首届国际传播“丝路奖”评审委员会会议在北京举行

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 7月20日，首届国际传播«丝路奖»评审委员会会议在中国首都北京举行，会议审议和确认了首届国际传播«丝路奖»的复评结果。

首届国际传播«丝路奖»评审委员会由来自多个国家的21名委员组成。人民日报社副总编辑方江山为评审委员会主任，哈萨克国际通讯社总编辑毕比努尔•塔尼勒巴耶娃担任委员。

会议采取线上线下相结合的方式举行，«一带一路»新闻合作联盟秘书处介绍经由各评委线上投票所产生的复评结果，各评委发表意见，决定将《哈萨克斯坦与«一带一路»倡议：路向何方》等19件作品入围国际传播«丝路奖»，巴基斯坦«丝路之友»俱乐部负责人、巴中学会主席穆沙希德·侯赛因·赛义德入围首届国际传播«丝路奖»特殊贡献奖终评对象。

据悉，首届国际传播«丝路奖»下设深度报道奖、新闻评论奖、视频作品奖、摄影作品奖、全球抗击新冠肺炎疫情短视频奖和特殊贡献奖六大奖项。

其中，全球抗击新冠肺炎疫情短视频奖是根据近两年世界各国抗疫工作专门设立的奖项。

各奖项针对共建«一带一路»国家和地区的媒体机构或者个人开放征集，共有来自80个国家和地区的4485件作品参评。

按照评选方案，整个评选过程分为学术委员会初评、评审委员会复评、联盟理事会终评三个环节。下一步，将在«一带一路»新闻合作联盟官网上对复评结果进行公示，并将在«一带一路»新闻合作联盟第二届理事会议上进行终评，评出相关奖项的大奖，正式揭晓首届国际传播«丝路奖»。