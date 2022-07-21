哈萨克斯坦总统建议每年选择一座城市为中亚文化之都

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫认为，应该将中亚作为一个统一的文化空间向全世界进行展示和介绍。

在7月21日于吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔召开的第四届中亚国家首脑峰会上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出了一项建议。

总统认为，中亚各国在历史和文化方面有着紧密的相互联系和历史传承，拥有久经考验的兄弟般信任关系，拥有共同的历史和精神根源，这一切都已经成为了中亚各国相互友谊的不竭源泉。

因此，中亚应该作为一个统一的文化空间，向世界进行展示和宣传。

在这方面，他建议各国每年定期选择一座城市，将其宣布为当年的«中亚文化首都»。

托卡耶夫总统还强调指出，他坚信，今天的会议所达成的各项成果，将为地区合作朝着和平、安全、进步的方向发展翻开新的一页。

- 哈萨克有句俗话：和平共处是无尽的幸福。-他说。

根据此前报道，第四届中亚国家元首峰会21日在吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔市举行，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫共同出席峰会。根据会议讨论结果，与会各方签署并通过了中亚国家元首协商会议联合声明等一系列重要文件。

【编译：木合塔尔·木拉提】