全球新冠病例激增 世卫提醒各国做好准备应对新毒株

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 世界卫生组织提醒，随着冠病病例持续攀升，全球各国必须做好准备，应对可能涌现的新变异毒株。

南半球澳大利亚持续饱受奥密克戎BA.4以及BA.5变异毒株困扰，新一波疫情依然没有放缓迹象。冠病在澳洲再夺走89人性命，是今年奥密克戎疫情暴发以来的新高。当地一天内新增5万5600起感染病例，也是两个月多来最高。传播力更强的毒株也迅速推高住院人数，使得一些州属收治的冠病患者人数可能很快达到历来最高水平。为了降低感染风险，当局促请企业让员工在家办公，同时呼吁民众尽快接种追加剂。

韩国也因奥密克戎变异毒株在境内迅猛传播，新增感染病例居高不下，连续第三天在7万起以上。现有重症患者达到107人，较前一日增加11人，时隔40天重回三位数。

在疫情好转的澳门，开始放宽管制措施。赌场暂停运营12天后，将在星期六获准重开。部分企业也将恢复运营，但必须遵守严格防疫措施，包括进行彻底消毒，在公共区域佩戴口罩，限制员工人数等。包括购物商场、电影院、酒吧，托儿中心等场所，因为室内通风问题，必须继续关闭。澳门将在这个月底，再次开展全民核酸检测。