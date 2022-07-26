上合组织第七次农业部长会议在塔什干举行

哈通社/努尔苏丹/7月26日 -- 据上合组织秘书处消息，2022年7月25日，第七届上海合作组织成员国农业部长会在塔什干以线上线下结合的方式举行。

印度、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦的农业部部长级代表，以及上合组织副秘书长阿希莫夫和联合国粮农组织中亚区域协调员维奥列尔·古图等出席会议。

会议务实且具有建设性，在友好、互信、合作的气氛中召开，各代表团团长就上合组织成员国在农业和粮食安全领域建立协调、有效的合作交换了意见。

会议指出，应对当前的全球挑战需要共同努力。

各代表团团长赞成进一步落实2010年签署的《上合组织成员国政府间农业合作协定》、此《协定》的《2021-2025年落实措施计划》以及上合组织在农业领域通过的其他文件。

各代表团团长高度评价上合组织成员国在农业领域的合作并就有前景的合作领域分享了自己的建议。

会议期间批准了《上海合作组织成员国智慧农业和农业创新合作构想》。根据该文件，各方将在农业领域开展合作，包括联合科研和学术交流、农业创新转化、加强会展活动等有前景的领域。

各代表团团长高度评价上合组织秘书处和联合国粮农组织为落实《2020-2023年联合行动计划》开展的合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】







