哈国最年长和最年轻的地区政府负责人都是谁？

哈通社/努尔苏丹/7月26日 – 哈萨克斯坦统计分析网站Ranking.kz公布了对哈国各个州和直辖市的第一负责人年龄有关的一项分析报告。

根据报告，至今年7月21日为止，哈国各地区政府第一负责人的平均年龄为52.2岁。

在各地区政府第一负责人当中，年龄最大的是现年68.1岁的东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫。

其次是杰特苏州州长贝布特·伊萨巴耶夫（59.6岁）和阿克托别州州长沃恩达森•沃拉扎林（58.7岁）。

而直辖市奇姆肯特的市长、现年40.7岁的穆拉特•埃铁诺夫是全国最年轻的地区政府第一负责人。

第二和第三年轻的地方高官，是阿特劳州州长赛热克·沙普克诺夫（43岁）和直辖市努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫（44.5岁）。

作为最年轻的地区政府高官，穆拉特·埃铁诺夫38岁时被委任为奇姆肯特市长，担任该职务已有2年半的时间。

而东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫在任上已有7.7年，他同时也是担任同一职务时间最长的州长。他在60岁时被任命为州长。

而就任时间最短的州长，是新建立的乌勒套州州长别热克·阿布德哈里吾勒，他刚刚7月11日上任，还没满一个月。

【编译：木合塔尔·木拉提】